الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تواصل تقديم سينما الشعب القاهرة والمحافظات

سينما الشعب
سينما الشعب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم أحدث الأفلام السينمائية في بعض المواقع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، وبالتحديد في 19 قصر ثقافة، ضمن مشروع سينما الشعب، الذي يستهدف عرض أحدث أفلام السينما للجمهور بأسعار مخفضة.

ويقدم مشروع سينما الشعب أفلامه في حفلات في المواعيد التالية: 10 صباحًا، 12 مساء، 2 مساء، 4 مساء، 6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيهًا لكل الحفلات.

ويعرض مشروع سينما الشعب في العيد، فيلم "هارلي"، بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سمير، بسينما الشعب في: قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، وسينما السادات بالمنوفية.

ويعرض فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، وإخراج معتز التوني، بسينما الشعب في: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة شبين الكوم، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الأقصر.

ويعرض فيلم "يوم 13" بطولة دينا الشربيني، تأليف وإخراج وائل عبد الله، بسينما الشعب في: المركز الثقافي بكفر الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة السويس، وفيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، وقصة وإخراج إسماعيل فاروق، بسينما الشعب في: قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأقصر، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد. ويعرض فيلم "ساعة إجابة" بطولة سوسن بدر وغادة عادل، وإخراج مصطفى أبو سيف، بسينما الشعب في قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة بورسعيد.

كما يعرض فيلم "رمسيس باريس" بسينما الشعب في: المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، مسرح 23 يوليو بالمحلة.

مشروع سينما الشعب تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة أحدث الأفلام السينمائية مشروع سينما الشعب فيلم هارلي

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