الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع قدوم فصل الربيع.. علامات تدفعك للذهاب لطبيب الحساسية

الحساسية
الحساسية

أعلنت هيئة الأرصاد من نشاط كبير برياح الخماسين، والتي يزداد فيها الرياح والرمال والأتربة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على مرضى الربو وأصحاب الأمراض المزمنة.

هناك العديد من العلامات والأعراض المختلفة التي تظهر عليك أثناء الحساسية التي تعتبرها الآن جزءًا من حياتك اليومية، لذا عليك رؤية الطبيب المختص، حيث يوضح لك أسباب الحساسية لديك وكذلك الحصول على العلاج المناسب لها، ففي السطور التالية بعض العلامات لمرض الحساسية وفقًا لما ذكره موقع «healthybuilderz» الطبي.

لم تعد تتمتع بحياة طبيعية:

من العلامات الشهيرة والأعراض لمرض الحساسية، هو العطس والسعال لفترات طويلة، الأمر الذي يجعلك لا تعيش حياة جيدة وطبيعية.

كما يمكن أن تؤدي الإصابة بالحساسية إلى الشعور بضيق في صدرك وتسبب لك ضيقًا في التنفس، حيث يمكن أن يؤدي الانخراط في الأنشطة البدنية إلى جعل كل شيء أسوأ، ولهذا السبب غالبًا ما تأخذ المصعد بدلاً من استخدام الدرج، أو البقاء في المنزل بدلاً من التواجد مع أصدقائك.

استشاري حساسية يقدم نصائح لمرضى الربو بالتزامن مع رياح الخماسين

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تجنب ممارسة الرياضة:

نظرًا لأنك تعاني من مشاكل في التنفس أثناء أو بعد نشاط بدني، لم تعد تمارس الرياضة بانتظام، فوفقًا للخبراء، فإن المشي السريع وركوب الدراجة والسباحة وغيرها من التمارين الخفيفة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الحساسية، وكذلك تقوية جهاز المناعة لتقليل مخاطر نوبات الحساسية.

تعاني بانتظام من نوبات الربو:

الشعور بنوبات الربو من العلامات الواضحة لمرضى الحساسية، فإنها لفكرة جيدة أن تطلب المساعدة من أخصائي الحساسية، حيث يمكن تحديد السبب الجذري لنوبات الربو بسهولة.

لا تحصل على نوم جيد:

هل تعطس أو تسعل كثيرًا في الفراش، إذن ليس من المستبعد أن تفشل في الحصول على نوم جيد ليلاً، فقلة النوم بسبب أعراض الحساسية يمكن أن تضعف جهاز المناعة، ويمكن أن يؤدي ضعف جهاز المناعة إلى تفاقم أعراض الحساسية لديك. 

هيئة الارصاد مرضى الربو الحساسية أصحاب الأمراض المزمنة استشاري حساسية رياح الخماسين

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