الأحد.. وزير الأوقاف يجتمع بأئمة 5 محافظات لشرح خطة الأنشطة الدعوية الصيفية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بنخبة من أئمة مديريات أوقاف الشرقية، والدقهلية، والمنيا، والإسماعيلية، ودمياط، الأحد المقبل.

وأضافت الأوقاف، في بيان لها اليوم، الجمعة، أن الاجتماع سيكون ترشيح آئمة من مديريات أوقاف المحافظات السابقة مع الدكتور مختار جمعة، بغرض شرح خطة الأنشطة الدعوية الصيفية ، وذلك بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباح الأحد القادم.

من جهة أخرى؛ حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأولى من مايو 2023، وذلك تحت عنوان “الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان”.

وشددت الأوقاف على جميع أئمتها الالتزام بموضوع وزمن الخطبة المحدد سلفاً، مؤكدة ثقتها في أئمتها في سعة علمهم وانضباطهم.