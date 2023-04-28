الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتقادات لمدرب الرجاء المغربى بعد تصريحات مغلوطة عن هزائم الأهلى

منذر الكبير
منذر الكبير

تلقى التونسي منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، انتقادات من أنصار النادي الأهلي بعد تصريحات غير صحيحة عن المارد الأحمر قبل مباراة الغد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي غدا السبت في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثار المدرب التونسي، الجدل بمعلومة غير صحيحة عندما تحدث عن هزائم الأهلي خلال المباريات الأخيرة سواء عندما خسر الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5-2 أو أمام الهلال السوداني، والمصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

وتعد هزيمة الأهلي من المصري اعتبارية، إذ أن الأهلي انسحب من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ولم يواجه المصري البورسعيدي وبالتالي تم احتساب النتيجة لصالح المصري 3-0.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أو بفارق هدفين شرط التسجيل من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

الاهلى الرجاء المغربي دورى ابطال افريقيا منذر الكبير مباراة الأهلي والرجاء

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