"الزراعة" تُصدر 4 آلاف رخصة تشغيل لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية

حصاد الربع الأول من 2023..

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع أصدر تقريرًا حول أنشطته خلال الربع الأول من العام 2023، وجاء على النحو التالى:

إصدار (4110) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليصبح إجمالى تراخيص التشغيل الصادره من القطاع لكافة مشروعات وأنشطة الثروه الحيوانيه والعلفية والداجنه أكثر من 101 ألف ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مره.

تشكيل 32 لجنة مركزية ومحلية بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطرى المختصة للمتابعات الميدانية لمشروعات الإنتاج الحيوانى الصادر لها تراخيص تشغيل للتأكد من إنتظام عملها ودراسة أى عقبات تواجهها على أرض الواقع والعمل على حلها، فضلاً عن إصدار 249 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة (231 ثروة حيوانية، 18 ثروة داجنة) طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

الموافقة على تسجيل عدد (2224) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (1567) تسجيله محلية، و(657) تسجيله مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية والتى تحقق أعلى معدلات أداء، وذلك بالإشتراك مع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

تشكيل 45 لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطه المختصه للرقابه والتفتيش والمرور المفاجئ على 120 مصانع ومحال إتجار وسيارات تداول للأعلاف وإضافاتها بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى.

إجراء المتابعات الفنية وعمل الفحوصات المعمليه لإختبار مدى تجانس مخاليط الأعلاف لـ 483 مصانع أعلاف بجميع محافظات الجمهورية لإصدار ترخيص جديد أو تجديد الترخيص مع التأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

تشكيل 39 لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات للرقابه والتفتيش والمرور المفاجئ على 75 مصانع للأعلاف وإضافاتها بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى.

الإشراف على إعدام وإعادة تصدير شحنات بكمية 125 طن من إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التى تم إستيرادها على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة من المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف ومديريات الزراعه المختصه وهيئة الرقابه على الصادرات والواردات والشرطه المختصه، لمنع تسرب الشحنات إلى الأسواق بداخل البلاد، والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه والداجنه.



التنسيق مع مجلس إدارة بورصة السلع المصريه لطرح كميات من الذرة الصفراء على منصة البورصه بأسعار مناسبه يستفيد منها مصانع الأعلاف وصغار المربيين، وكذا الانتهاء من إنشاء وتطوير 241 مركز تجميع ألبان طبقاً للمواصفات القياسيه، بتمويل ذاتى أو بقروض تمويليه ميسره وبإشراف منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، فضلاً عن توريد وتجهيز 41 مركز نموذجى لتجميع الألبان بالمجمعات الزراعيه المقامه ضمن المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" لتستوعب كل كميات الألبان الناتجه من قرى حياه كريمة.

تمويل 196 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو لـ320 مستفيد لشراء وتربية وتغذية 6600 رأس ماشيه، ليصبح إجمالى ما تم تمويله حتى الأن 7,6 مليار جنيه، لأكثر من 42 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى لشراء وتغذية أكثر من 480 ألف رأس من الماشيه.

تشكيل 72 لجنة مركزية ومحلية بمشاركة الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومديريات الزراعه والطب البيطرى المختصه للمتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من المشروع القومى للبتلو على مستوى محافظات الجمهوريه ودراسة المشكلات إن وجدت على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.