الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب سودانى: ميليشيا الدعم السريع أنشئت بسبب حركتين مسلحتين لمناوءة الحكومة

عبدالجليل سليمان
عبدالجليل سليمان

كشف الكاتب الصحفي السوداني، عبدالجليل سليمان، تفاصيل نشأة ميليشيا الدعم السريع، قائلًا إن نشأتها ترجع لحرب دارفور 2003، عندما تمرد بعض سكان إقليم دارفور وأنشأوا حركتين مسلحتين لمناوءة الحكومة، وكانت لديهم مطالب.

ولفت خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الحركة الأولى هي حركة العدل والمساواة وهي ذات صبغة إسلامية، وحركة تحرير السودان التي سميت لاحقا حركة جيش تحرير السودان.

النظام السوداني السابق حاول استيعاب الميليشيا ضمن حرس الحدود

وأضاف سليمان: "كان من الأجدر والأنفع أن يقوم الجيش بمهامه في محاربة التمرد في دارفور، لكن للأسف قادة النظام السابق، عمر البشير ومن حوله روجوا أن الصراع في دارفور قبلي، وأحدثوا انقسامًا مجتمعيًا، وأن الحرب الدائرة نشبت، لأن الحركتين المسلحتين للأفارقة السودانيين ذات الأصول الإفريقية يستهدفون العرب في دارفور، فاستدعوا زعيم قبيلة عربية كبيرة اسمها المحاميد، وزعيمها موسى هلال وقالوا له الأفارقة يحاربونكم، وكونوا ميليشيات، انضمت إليها قبائل عربية أخرى، وسميت الجنجاويد، وهي التي أصبحت مؤخرًا قوات الدعم السريع".

ولفت إلى أن محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، ترك المدرسة من ابتدائي واشتغل في التجارة مع عشيرته، وكانوا يتعرضون لمشاكل في الطريق، فانضم للميليشيات في بداية العشرينات من عمره.

وأردف: "ميليشيا الجنجاويد ارتكبت فظائع وأهوال ضد السكان، وصنفت أنها أرتكبت جرائم ضد الإنسانية، حاول نظام البشير التخلص منها فتم استيعابها داخل حرس الحدود، حميدتي كان جنديا في حرس الحدود، يبدو أظهر براعة وتمكن من الوصول للبشير وأقنعه، ليس لديهم رتب، عندما تم استيعابهم في حرس الحدود لم يمنحوا رتب".

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