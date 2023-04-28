وسط توقعات برفع الفائدة.. الاحتياطي الفيدرالي يعترف بفشل إشراف بنك "سيليكون فالى"

دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى مزيد من الرقابة المصرفية بينما اعترف بإخفاقاته في تقرير كان متوقعًا على نطاق واسع نُشر يوم الجمعة حول انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) الشهر الماضي.

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشؤون الإشراف مايكل بار في بيان مصاحب للتقرير: "بعد فشل بنك وادي السيليكون، يجب علينا تعزيز إشراف الاحتياطي الفيدرالي وتنظيمه بناءً على ما تعلمناه"، بحسب وكالة “فرانس برس”.

تباطؤ التضخم في أمريكا

ساهم انخفاض أسعار الطاقة إلى حد كبير في الحد من التضخم في مارس في الولايات المتحدة، لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لمنع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل، بحسب تحليل اقتصادي على وكالة فرانس برس.

وحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "بي سي آي" الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به الجمعة، بلغ التضخم 4,2% في مارس في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه (5,1%) وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين.