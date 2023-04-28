عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

ألقت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، الجمعة، القبض على شاب في العقد الثالث من عمره، بتهمة قتل زوجته، بعد مرور 4 أيام على زواجهما خلال إجازة عيد الفطر باستخدام أداة حادة، بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا بمصرع فتاة تدعى "آية.ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور عليها جثة هامدة مصابة بطعنات بأداة حادة سكين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة إنهاء حياة الفتاة العروس.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا، عنّ أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 3 أيام على زواجهما، وخلال اليوم الرابع عايرته العروس بضعفه وعدم قدرته الجنسية، وتطور الأمر إلى أن تعدي عليها بالضرب، وسمع الجيران أصواتهما إلا أنهم لم يتدخلوا؛ ليتطور الأمر بأن استل سكينًا وطعنها به لتلقي مصرعها على الفور.

وأكد شهود عيان من أهالي القرية، أن المتهم والمجني عليها كان زفافهما يوم الإثنين الماضي، وأنهما لم يمض 4 أيام على حفل زفافهما، وأن العروس الضحية تلقت أكثر من 8 طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم وقطع في أحد أصابع اليد وجرح في الرأس، وتركها المتهم غارقة في الدماء داخل غرفة النوم ثم هاتف شقيقها تلفونيا.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب الجاني، كما تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعها لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية ومعايرتها له ووصفه بالعاجز.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.