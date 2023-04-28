الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| محمد الشناوي: نركز جيدا في مواجهة الرجاء ونسعى لحسم التأهل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي يعلم جيدًا قوة فريق الرجاء وأهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت.

وأوضح الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم، قائلا: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل».

واستكمل الشناوي: «نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة، ونحن أيضا جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه».

وعن الحضور الجماهيري قال الشناوي: «نحب الأجواء الجماهيرية، وخصوصًا مع عودة جماهيرنا في القاهرة، ونحب مثل هذه الأجواء، ولا نتأثر سلبًا، خصوصا أننا اعتدنا على ذلك، ولدينا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف».

وأضاف الشناوي: «شاركت في المغرب كثيرًا وأحب مثل هذه الأجواء والجماهير المغربية، وكذلك كل لاعبي الأهلي يستمتعون بمثل هذه الأجواء؛ لأن الجمهور هو روح الكرة».

وأكد: «لا نعلق على مباريات لعبناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الغد.. والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام».

وردًا على سؤال حول مستوى الأهلي في مباريات دور المجموعات قال الشناوي: «فترة دور المجموعات شهدت ضغط مباريات كبير وإجهاد للاعبين، وكان هدفنا تخطي هذه المرحلة، وبعد ذلك أصبح تركيزنا في البطولة الإفريقية، وفزنا في لقاء الذهاب من مباراة الرجاء في القاهرة، واليوم تركيزنا ينصب في مباراة العودة والشوط الثاني في المغرب؛ من أجل حسم التأهل».

واختتم الشناوي حديثه قائلا: «فريق الرجاء كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن هنا لحسم التأهل وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين».

الاهلى الرجاء المغربي المؤتمر الصحفي محمد الشناوي إياب دور الثمانية

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