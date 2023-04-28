الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين: تمنينا مناقشة الفاتورة الإلكترونية وقت طرح القانون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

رحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الحاضرين الاجتماع الخامس المشترك بين النقابة العامة وفرعياتها بالإسكندرية، لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية.

وقال علام، إن الكلمة بالاجتماع متاحة للجميع، وسوف يستمع لجميع المقترحات حفاظا على حق الجميعة العمومية.

وأكمل: “الاجتماع يضم قيادات الهرم النقابي، الفشل هو فشل للجمعية العمومية وإن كنت الأكثر ضررًا، والمقاومة التي نقوم بها الآن كنا نتمنى أن تتم في السابق وقت مناقشة القانون وقبل إقراره”.

وشدد: “سوف نصدر توصيات وقرارات بالتصويت وسوف تكون ملزمة للجميع، وقد شاركت النقابات الفرعية من اول يوم في كل الأمور النقابية، وهذه سنة حسنة اتمنى تقديرها”.

وأعلن أن جدول الأعمال مكون من ٥ بنود كالتالي:

عرض ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة المشكلة مع وزارة المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية

عرض ما تم الاتفاق عليه بشأن الرسوم المفروض على المحامين

تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاشات بالنسبة للمحامين

عرض لائحة القانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩

إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية لاسيما السرطان.

ما يستجد من أعمال.

 وسبق أن أصدر نقيب المحامين، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود أبرزهم:

أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

النقابات الفرعية النقابة العامة اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين الإسكندرية الفاتورة الإلكترونية

الأكثر قراءة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تنفيذ 10 قرارات إزالة في 7 مراكز خلال حملات مكثفة بالبحيرة

البابا فرنسيس يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي بالمجر

دار الأوبرا تحيي ذكرى عمار الشريعى وعبد الرحمن الأبنودي

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تلفزيون فلسطين

وزيرة الهجرة تشكر الشباب المشاركين فى إجلاء المواطنين من السودان: "شباب ملهم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار في سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين