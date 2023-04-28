"كسر ومستعمل".. حيل المواطنين للتغلب على الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها الجنونية خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم اتجاه الذهب عالميًا نحو التراجع، وارتفع الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه، وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب يبحث المواطنين عن حيل مختلفة للتغلب على قفزات الذهب.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الذهب غير المسبوق خلال الأيام الجارية.

تقول إيمان عبدالله، إحدى المواطنات، إن الذهب خلال الأيام الحالية يشهد ارتفاعا غير مسبوق، وفي ظل الارتفاع الجنوني يلجأ العديد من الراغبين في شراء الذهب لبعض الحيل الأخرى، والتي على رأسها شراء الذهب المستعمل والكسر والذي يكون أقل في السعر دون إضافة دمغة وضريبة على سعره الأساسي ما يجعله أقل من سعره الأساسي.

ومن جانبها؛ أكدت شريفة حمدي، إحدى المواطنات، أن شراء الذهب في الوقت الحالي أمر جنوني ويعتبر إهدار للمال، وأن كان شرائه من الضروريات في حال شراء شبكة أو لادخار الأموال فمن الممكن اللجوء للذهب المستعمل والكسر، بالإضافة إلى وجود ذهب بأسعار الجملة وهذا يكون أفضل في حالة الادخار.

بينما وجدت دينا محمد إحدى المواطنات، أن شراء الذهب في هذا الوقت أمر غير مجدي على الإطلاق في الوقت الحالي على الأقل، وهو ليس من الضروريات التي يمكن الاستغناء عنها بسهولة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار الذهب.

واختتمت: "وايه لازمة الذهب لو على الشبكة عشان الجواز فبلاها خالص نخلي فلوسها لحاجة أهم ولو على اللي بيشتروا ذهب عشان يدخروا فلوسهم فهو دلوقتي مش مصدر آمن ممكن الناس تتدخر وتحوش فلوسها فيه اللي يشتري دهب دلوقتي كأنه بيرمي فلوسه في الأرض".