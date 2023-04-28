الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيمان السيد.. تعلقت بالتمثيل مذ نعومة أظافرها وخطفت الأضواء في "ضرب نار"

الفنانة ايمان السيد
الفنانة ايمان السيد

تعيش 43 عاماً من العذوبية وغير نادمة على هذا، تحب التمثيل منذ نعومة أظافرها لكنها لم تستطع الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية لعدم توافر “الواسطة” وشبهها الناس بالراحلة "زينات صدقي".

الفنانة إيمان السيد عاشت طفولة عادية لكن غير العادي أنها كانت شغوفة بتقليد الشخصيات والممثلين. التحقت بكلية الحقوق جامعة عين شمس وانضمت لفرقة المسرح بالجامعة وشاركت في أغلب المسرحيات التي قدمت على مسرح الجامعة تلك الفترة.

مسرحية سكة السلامة التي قدمتها على مسرح الجامعة أخذت عنها جائزة أفضل ممثلة على مستوى الجمهورية فبدأت أعين المخرجين والكُتاب ومكتشفي المواهب ترصدها.

بسبب أراء أهلها وقتها كانت تظن إيمان أنها تقضي مجرد أوقات سعيدة على مسرح الجامعة ليس أكثر وأنها بعد التخرج ستعمل محامية وستدور عجلة الحياة بشكل عادي.. وهو ما حدث فعلاً بعد أن التحقت بسلك المحاماة، لكنها لم تستطع أن تثبت نفسها فيه لذلك قررت أن تغير مسار حياتها بأن تقدم في معهد الفنون المسرحية مخالفة رغبة أهلها.

جاءت نتيجة الاختبارات بالرفض، حيث قالت لها اللجنة “انتي مرفوضة.. شكلك مش مناسب خالص للتمثيل”، وهو ما أثر كثيراً في نفسية إيمان، والسبب الحقيقي وراء رفضها ليس الشكل وإنما الواسطة فهناك ممثلات لا يمتلكون لا الشكل ولا الموهبة ونراهم على الشاشة بكثرة.

اضطرت إيمان إلى أن تسلك طريق بديل وأخذت ورشة تمثيل في مركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج المبدع خالد جلال وكان له الفضل في اكتشافها.

بدأت بعدها تنهال عليها العروض ولكن كلها عروض ثانوية ولم ترفضها إيمان السيد فهي تصعد السلم درجة درجة، وبالتزامن مع ذلك اتاها عرض لتقديم برنامج "توك شو" على موجا كوميدي وناقشت إيمان في البرنامج قضايا اجتماعية بطريقة ساخرة من خلال تقليدها لشخصيات اعلامية بارزة كهالة سرحان ومنى الشاذلي وحمدية حمدي.

أخذت إيمان وضعها في الوسط الفني بعد الدور الذي قدمته في رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والدادة دودي ومرسي عاوز كرسي وبدأ الجمهور في تداول إفيهاتها.

تمتلك ايمان حضور قوي في الوسط الفني، ويحبها الجميع بسبب ضحكتها المميزة التي تشبه إلى حد كبير الراحلة "زينات صدقي". لكن كأي شخص مرح وذو حس فكاهي عال.. اعلنت ايمان انها تعاني من الاكتئاب بسبب كثرة الحديث عنها في موضوع الزواج بالإضافة لأن المخرجين دائما ما يحصرونها في ادوار الكوميديا رغم انها قادرة على القيام بادورا درامية واكشن ورومانسية، لذلك اعتزلت الفن قليلاً، قبل ان ترجع في مسلسل "ضرب نار، وألف حمدالله على سلامة".

الفنانة إيمان السيد معهد الفنون المسرحية زينات صدقي كلية الحقوق جامعة عين شمس مسرحية سكة السلامة

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