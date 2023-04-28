حملات نظافة وتمهيد الطرق بشوارع مركز بيلا فى كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة النظافة المكبرة والتي تستهدف شوارع المدينة والمركز، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة، وتمهيد الطرق تيسيرا على المواطنين.

ووجه رئيس مدينة بيلا، نوابه ورؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميداني لمراقبة الجودة للعمل وكذلك لمتابعة خط سير حملات النظافة اليومية فى الشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد الطرق، بجانب حملات الإزالات لكافة الإشغالات دون تهاون مع المخالفين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة بيلا، من مسح وتمهيد عدد من شوارع المدينة بالجليدر، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطرق ورش الشوارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية وتفريغ حاويات القمامة، مما لاقى استحسان المواطنين

وأسفرت حملة أخرى بقرية إبشان، عن رفع كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع القرية الأم والتوابع، بجانب تفريغ الحاويات مع رفع جميع نقاط تجمع القمامة ونقلها الى المقلب الوسيط بالقرية، وأيضا تسوية وتمهيد عدد من الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

فيما أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تتم متابعة الأعمال اليومية للنظافة والإنارة بدائرة مركز ومدينة بيلا، لتشمل الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمتد إلى الوحدات المحلية بالقرى، حيث شملت الأعمال رفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بجميع المناطق ومداخل المدينة وصولا إلى بيئة نظيفة صحية خالية من الأمراض تليق بأهالينا بمركز بيلا.

وقام جهاز النظافة وإدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا والوحدات المحلية، اليوم، بمواصلة أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة، حيث تم جمع ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات ونقاط تجميع القمامة العشوائية بعدد من الشوارع، وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وازالة النباتات العشوائية ونقلها الى الأماكن المخصصة لها بمعدات الحملة الميكانيكية.

كما قام قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، بمراجعة أعمال الكهرباء وعمل صيانة للكشافات ولمبات الإضاءة بعدد من الشوارع والأحياء، مع استمرار العمل بشكل مكثف للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس المركز خلال متابعته لأعمال الحملة على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بمركز ومدينة بيلا.