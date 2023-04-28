الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر السوداني: مشكلات لوجيستية تعيق وصول المعونات الطبية من الخارج

الهلال الأحمر السوداني
الهلال الأحمر السوداني

كشف أسامة أبو بكر مدير إدارة الاتصال والتواصل الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر السوداني، أن المخزونات الطبية بالخرطوم على وشك النفاذ.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نأمل في توفير مسارات آمنة للأطقم الطبية".

وأكد أبو بكر، أن هناك نقص حاد في الكوادر الطبية، لافتا إلى أن الهدن الخمس التي تم إقراها غير كافية مقارنة بحجم التردي بالأوضاع الصحية والغذائية.

وبشأن طريقة التعويض في نقص المستلزمات الطبية، أوضح أنه يتطلب معونات من خارج السودان، لافتا إلى أن تلك المعونات تصل عن طريق مطار الخرطوم، ولكن التحدي أن المطار غير جاهز للاستخدام.

ولفت أسامة أبو بكر مدير إدارة الاتصال والتواصل الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر السوداني، إلى أن هناك مشكلات لوجيستية تقابل تلك المعونات الطبية في حال تلقيها بمطارات أخرى وخاصة أنه لايوجد مسارات آمنة تضمن وصولها.

السودان المعونات مستلزمات طبية الخرطوم المخزونات الطبية

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