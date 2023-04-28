رفع الإشغالات وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسي بدسوق في كفر الشيخ

شن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة.



واستهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل والكافيهات والميدان الإبراهيمى وشارع الجيش وشارع الاستاد الشوارع الرئيسية والفرعية، وحرم المسجد الدسوقى وأسفرت الحملة عن رفع 405 إشغال، 112 مضبوطات متنوعة، 80 إزالة إعلان بدون ترخيص، 10 محاضر إشغال نقل بطيئ.

كما شهدت قريه كفر العرب حملة نظافة وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسى على طريق دسوق كفر الشيخ بعزبة الفار التابعة لكفر العرب بمعدات وعمال الوحدة والمشاركة المجتمعية من أهالى العزبة، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق، لحل مشكلة تسريب المياه من أسفل المنازل من قرية كفر العرب وإصلاح جوانات مواسير 4 بوصة متهالكة ووصلات منزلية متهالكة وتم الانتهاء من الإصلاح.