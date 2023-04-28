الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الإشغالات وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسي بدسوق في كفر الشيخ

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

شن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة.

واستهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل والكافيهات والميدان الإبراهيمى وشارع الجيش وشارع الاستاد الشوارع الرئيسية والفرعية، وحرم المسجد الدسوقى وأسفرت الحملة عن رفع 405 إشغال، 112 مضبوطات متنوعة، 80 إزالة إعلان بدون ترخيص، 10 محاضر إشغال نقل بطيئ.

كما شهدت قريه كفر العرب حملة نظافة وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسى على طريق دسوق كفر الشيخ بعزبة الفار التابعة لكفر العرب بمعدات وعمال الوحدة والمشاركة المجتمعية من أهالى العزبة، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق، لحل مشكلة تسريب المياه من أسفل المنازل من قرية كفر العرب وإصلاح جوانات مواسير 4 بوصة متهالكة ووصلات منزلية متهالكة وتم الانتهاء من الإصلاح.

دسوق كفر الشيخ إشغالات خفض المنسوب تطهير

الأكثر قراءة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تنفيذ 10 قرارات إزالة في 7 مراكز خلال حملات مكثفة بالبحيرة

البابا فرنسيس يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي بالمجر

دار الأوبرا تحيي ذكرى عمار الشريعى وعبد الرحمن الأبنودي

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تلفزيون فلسطين

وزيرة الهجرة تشكر الشباب المشاركين فى إجلاء المواطنين من السودان: "شباب ملهم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار في سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين