الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طرق الإسماعيلية": إصلاح طريق أسفل نفق السكة الحديد بالمستقبل خلال 10 أيام

اعمال اصلاح
اعمال اصلاح

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها أسفل نفق المستقبل.

وواصلت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، أعمال إصلاح ورصف الطريق بمنطقة أسفل نفق السكة الحديد بمدينة المستقبل أمام المنطقة الصناعية، وتشمل الأعمال إعادة تأهيل أرضية النفق وصبَّها بالخرسانة المسلحة وعمل حوائط خرسانية داعمة، كما سيتم رصف المساحة قبل وبعد النفق وعمل غرف صرف أمطار وتجميعها على بيارة رئيسية؛ نظرًا لتعرض المنطقة لمشكلات تراكم المياه بسبب المياه الجوفية والمياه السطحية مع انخفاض منسوب الأرض مما أدى لتلف طبقات الأسفلت.

وأوضح الشيمي أن الأعمال سوف تستغرق ١٠ أيام لإنهائها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المواطنين باتخاذ أعلى الكوبري مسارًا لهم لحين الانتهاء من الأعمال.

وأكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، ضرورة تفعيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الـ٢٤ ساعة، خلال أيام الإجازة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري وسريع، مع التأكيد على جاهزية الحماية المدنية لاستقبال أي طارئ ورفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع توافر الأمصال والأدوية والأطقم الطبية على مدار الـ٢٤ ساعة.

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