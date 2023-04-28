ضبط 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق فى الغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق دون إشراف طبيب ودون تصريح من وزارة الصحة، داخل أحد محلات بيع مستحضرات التجميل بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يفيد بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بإدارة بندر المحلة، من ضبط أحد محلات مستحضرات التجميل لمزاولة مهنة الصيدلة ورصد 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق دون إشراف طبيب وغير مصرح بها من وزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

وفى سياق متصل تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، من مصادرة 6 أطنان و734 كيلو قمح، من داخل مصنع أعلاف حيوانية، يتم استخدامه فى أغراض غير مخصصة له.