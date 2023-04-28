تحرير 90 محضر إشغال خلال حملات بمراكز ملوي وأبوقرقاص والمنيا

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل حركة المرور.

وفى هذا السياق، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع (توني بك والعرفاني وسعد زغلول، والشهداء)، وأسفرت الحملة عن تحرير 60 مخالفة تنوعت ما بين (25 إزالة إدارية، و17 محضر اشغال طريق، و10 محضر بائع متجول، و8 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، نفذت حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي وسط المدينة، أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، وكذلك إزالة التندات المخالفة بشارع الحسيني والذي يعد أحد أكبر الشوارع التجارية بالمدينة ، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية ، تكثف من حملات رفع الإشغالات بجميع شوارع أحياء المدينة ، وذلك للقضاء علي ظاهرة الزحام والاختناق المروري ، ولتسهيل حركة سير المواطنين وتطبيق القانون علي الجميع للحفاظ علي حرم الطريق العام.

فيما قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة لرفع كافة التعديات على الطريق العام وجانبي الشوارع وإزالة جميع العوائق الموجودة على الطريق .

واستهدفت الحملة رفع إشغالات المحلات التجارية وتهذيب إشغالات الباعة الجائلين بنطاق المدينة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بالشكل العام للمدينة ورفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

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