مبادرات ومشروعات جديدة.. خطة "الثقافة" لنشر التنمية في سيناء

حققت وزارة الثقافة، نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية، من خلال الفعاليات المتنوعة التي قدمتها في محافظة شمال سيناء، بمناسبة احتفالات ذكرى تحرير أرض الفيروز، ووضعت الوزارة خطة لاستمرار تقديم الفعاليات المختلفة، مستقبلا، واكتشاف المواهب من أبناء سيناء، وتتنميها ورعايتها، سواء كان ذلك بشكل منفرد، أو من خلال تعاون الثقافة مع غيرها من الوزارات المعنية.

وتهدف تلك الخطة إلى نشر التنمية الثقافية في سيناء، ورفع الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، وبث روح المواطنة والإنتماء، والقضاء على الأفكار الظلامية.

وتتمثل خطة وزارة الثقافة بسيناء في تقديم وتفعيل عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات، ولاقت نجاحًا كبيرًا على صعيد الانتشار والمردود.

وتشمل تلك المشروعات، «مواسم نجوم المسرح الجامعي»، و«ابدأ حلمك السينما بين ايديك»، و«مسرح المواجهة والتجوال» و«الصوت الذهبي»، تلك الأفكار التي تهدف إلى اكتشاف المواهب من أبناء سيناء، وتنميتهم ورعايتهم، ليصبحوا نجوم، في التمثيل، أو الغناء، أو التأليف المسرحي، أو السينمائي، أو الدرامي، أو الإخراج.

كما تقدم الوزارة ورش متنوعة، للحفاظ على التراث السيناوي، والحرف التقليدية، هذا إلى جانب المبادرات الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة لبناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية.

وتزود الوزارة مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية و الفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية في مجالات الحرف البيئية والتراثية، وغيرها.

وكانت وزيرة الثقافة أكدت أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قصر ثقافة العريش كأحد روافد التنوير التي تعتمد عليها وزارة الثقافة لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأهالي المحافظة، ولفتت إلى نجاح تنفيذ مبادرة سينما الشعب بالعريش، كونها قد حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال عيد الفطر، مؤكدة مواصلة هذه الجهود.