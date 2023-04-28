الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مبادرات ومشروعات جديدة.. خطة "الثقافة" لنشر التنمية في سيناء

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

حققت وزارة الثقافة، نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية، من خلال الفعاليات المتنوعة التي قدمتها في محافظة شمال سيناء، بمناسبة احتفالات ذكرى تحرير أرض الفيروز، ووضعت الوزارة خطة لاستمرار تقديم الفعاليات المختلفة، مستقبلا، واكتشاف المواهب من أبناء سيناء، وتتنميها ورعايتها، سواء كان ذلك بشكل منفرد، أو من خلال تعاون الثقافة مع غيرها من الوزارات المعنية.

وتهدف تلك الخطة إلى نشر التنمية الثقافية في سيناء، ورفع الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، وبث روح المواطنة والإنتماء، والقضاء على الأفكار الظلامية.

وتتمثل خطة وزارة الثقافة بسيناء في تقديم وتفعيل عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات، ولاقت نجاحًا كبيرًا على صعيد الانتشار والمردود.

وتشمل تلك المشروعات، «مواسم نجوم المسرح الجامعي»، و«ابدأ حلمك السينما بين ايديك»، و«مسرح المواجهة والتجوال» و«الصوت الذهبي»، تلك الأفكار التي تهدف إلى اكتشاف المواهب من أبناء سيناء، وتنميتهم ورعايتهم، ليصبحوا نجوم، في التمثيل، أو الغناء، أو التأليف المسرحي، أو السينمائي، أو الدرامي، أو الإخراج.

كما تقدم الوزارة ورش متنوعة، للحفاظ على التراث السيناوي، والحرف التقليدية، هذا إلى جانب المبادرات الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة لبناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية.

وتزود  الوزارة مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم  مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية و الفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية في مجالات الحرف البيئية والتراثية، وغيرها.

وكانت وزيرة الثقافة أكدت أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قصر ثقافة العريش كأحد روافد التنوير التي تعتمد عليها وزارة الثقافة لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأهالي المحافظة، ولفتت إلى نجاح تنفيذ مبادرة سينما الشعب بالعريش، كونها قد حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال عيد الفطر، مؤكدة مواصلة هذه الجهود.

وزارة الثقافة ذكرى تحرير أرض الفيروز رفع الوعي ابدأ حلمك السينما بين إيديك مواسم نجوم المسرح الجامعي

الأكثر قراءة

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخص فى مشاجرة بالغربية

مصرع شخصين بعد سقوط سيارة من أعلى معدية بنهر النيل فى المنيا

أيمن حمزة: شبكة كهرباء مصر جاهزة لاستقبال أحمال صيف 2023

السفير الأوكراني: الأمم المتحدة "ليست مثالية" ولكن ليس لدينا بديل

"إكسترا نيوز": 5000 مواطن مصرى عادوا من السودان منذ بداية الإجلاء

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب 3 سيارات بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين