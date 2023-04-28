مرسى علم تستعد لاستقبال 30 ألف سائح خلال أسبوع

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تُقل على متنها حوالي 30 ألف سائح من مطارات 13 دولة أوروبية، بداية من غدًا السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم كشفت عن استعداد المطار لاستقبال 142‪ رحلة طيران سياحية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية وذلك الأسبوع المقبل بدء من غداً السبت وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح الخبير السياحي أن الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم استعدت لاستقبال حوالي 30 ألف سائح أوروبي الأسبوع المقبل من 13 دولة هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا وبولندا والنمسا ولوكسمبرج و سلوفاكيا وفرنسا و ليتوانيا.

وأضاف أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة في حركة السياحة الخارجية تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت إلى 80 % فى عدد من الفنادق في عدد من الفنادق، حيث أصبحت شواطئ مرسي علم هي الوجهة المفضلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وكشفت سطات مطار مرسي علم الدولي أن المطار أنهى استعداداته لاستقبال 142 طيران سياحية ضمن جداول التشغيل للرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع المقبل بداية من غداً السبت.