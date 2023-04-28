انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بالمنوفية

انتشلت قوة من الإنقاذ النهري بالمنوفية جثمان شاب غرق أثناء الاستحمام في ترعة مارة من أمام قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات، واتخذت القوات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات العقيد نضال المغربي، يفيد غرق شاب أثناء الاستحمام وذلك في ترعة قرية كفر داوود بدائرة المركز ومسقط رأسه المقيم بها المتوفى، حيث قام فريق من الإنقاذ النهري بانتشال الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السادات بقيادة رئيس المباحث، والذي تبين له أثناء التحقيقات، مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عام، في ترعة بقرية كفر داوود التابعة لدائرة المركز، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، ونقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي، وبالكشف على المتوفى معاينة الطب الشرعي للجثة أكد التقرير على أن الوفاة كانت نتيجة تعرضه اسفكسيا الغرق، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.