الأهلي يختتم تدريباته استعداداً للرجاء المغربي 10 مساء

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الرجاء غدا.

ويقام مران الفريق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأول من المران وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها العاشرة من مساء غدٍ السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.