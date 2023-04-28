وصول 7 حافلات تحمل فلبينيين نازحين من السودان إلى مصر

قال أحمد أبو زيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن 7 حافلات تحمل مواطنين من الفلبين نازحين من السودان إلى مصر وصلت إلى المعبر.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أن معبر أرقين يستقبل مختلف الجنسيات القادمة من السودان الذي يعتبرون مصر ملاذًا أمنًا وخيارًا مثاليًا لهم للخروج من الأراضي السودانية.

وأشار إلى أنه بوصول تلك الحافلات فإن العدد الإجمالي للمواطنين الفلبينيين الذين وصلوا إلى معبر أرقين بالتنسيق مع السلطات والسفارة الفلبينية في القاهرة إلى نحو 400 مواطن فلبيني، 50 منهم وصلوا أول أمس ليلًا والباقي وصلوا اليوم.

وتابع: "بمجرد وصولهم توجهوا إلى الخيم التي نصبها الهلال الأحمر المصري لتقديم المياه الباردة والعصائر وبعض المواد الغذائية التي تساعدهم على تيسير مدة انتظارهم حتى انتهاء الإجراءات".

واستكمل: "المواطنون السودانيون مستمرون في التوافد على معبر أرقين البري" مؤكدًا أن السلطات الموجودة في المعبر تقدم كافة أشكال الدعم لجميع القادمين من السودان، متابعًا: "الهلال الأحمر المصري يقدم جميع الخدمات من سبل إعاشة ومواد أولية وإسعافات أولية بالإضافة إلى وجود عيادة متنقلة لعلاج الحالات المصابة".