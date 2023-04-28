الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة غسلت 15 مليون جنيه من النقد الأجنبي المشبوه

جريدة الدستور

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، شراء وحدة سكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أسعار السوق السوداء الاتجار غير المشروع الاتجار غير المشروع بالنقد القاهرة والقليوبية

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