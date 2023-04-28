سقوط عصابة هيروين واستروكس في المرج ببضاعة قيمتها 500 ألف جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، في رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم. واتخذت العصابة من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة النشاط الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر العصابة وأمكن ضبط 3 منهم (لهم معلومات جنائية) ويقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال وجودهم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 1250 جراماً وكمية لمخدر الاستروكس وزنت كيلوجرام وكمية لمخدر الآيس "الشابو" و3 أسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالى و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" ومقيم بدئرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلوجرام، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، ميزان، سلاح أبيض، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500,000 خمسمائة ألف جنيه تقريباً.