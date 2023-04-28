"قفلت على نفسي 3 شهور".. أحمد فهيم يكشف تفاصيل نجاح "سيد العمدة"

كشف الفنان أحمد فهيم، تفاصيل تحضيره وأسباب نجاح شخصية "سيد العمدة"، قائلًا إنه كان ترشيح ثالث للدور، وعلمت ترشيحي للدور قبل التصوير بيومين، حيث قمت بعمل معسكر مغلق في المنزل، لدراسة الشخصية بكل تفاصيلها لمدة ثلاث أشهر.

وأضاف فهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أنه تفاجئ بالتريندات وردود الفعل غير المتوقعة، لافتًا إلى أنه غير مهتم بالسوشيال ميديا.

وتابع: "أنا بحب اتعامل مع الجمهور من خلال الشارع، ووصلني أن المشاهد مبسوط والجمهور مبسوط من خلال صدى الناس معايا في الشارع، وهي دي النتيجة المهمة بالنسبالي، خاصة أن المردود الحقيقي ليا هو الشارع".

مشهد حصول "سيد العمدة" على حقه



وأوضح أن مشهد حصول "سيد العمدة" على حقه من عائلة "فتح الله" سمع مع الناس واتبسطت بيه، وكان مشهد مهم في الأحداث، مردفًا: "كل الناس كانت مستنيه سيد ياخد حقه من عيلة فتح الله، واتعمل بشكل جميل جدًا".