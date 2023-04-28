الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال 24 ساعة

هزة أرضية
هزة أرضية

أعلن المركز السوري للزلازل عن أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة، أقصاها 4.2 درجة على مقياس ريختر، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقدر 3.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق حماة بـ6 كيلومترات، فضلا عن تسجيل هزة أرضية أخرى في لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ59 كيلومتراً، وعلى خط طول 36 شرقاً، وخط عرض 36.071 شمالاً، وبعمق 8.1 كيلومتر، وبقوة 4.2 درجة حسب مقياس ريختر.

كما تم تسجيل 18 هزة ضعيفة، منها هزة في الساحل السوري شمال اللاذقية بـ43 كيلومتراً بقوة 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ31 كيلومتراً بقوة 1.4 درجة، و9 هزات في لواء اسكندرون تتراوح قوتها بين 1.7 و3.1 درجة، و5 هزات في تركيا تتراوح قوتها بين 2.2 و3.1 درجة، إضافة إلى هزتين شرق البلاد.

 

الساحل السوري المركز السوري للزلازل شمال غرب إدلب لواء اسكندرون مقياس ريختر محطات الرصد

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