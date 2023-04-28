اعتماد معامل التحليل الكيميائى بمركز بحوث وتطوير الفلزات من EGAC

أعلن الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن قيام المجلس الوطني للاعتماد المصري EGAC بتقييم واعتماد معامل التحليل الكيميائي بالمركز.

وأشار غياض في تصريح له اليوم إلى أن لجنة الاعتماد قامت بزيارة التقييم السنوية لمعامل إدارة الخدمات الفنية ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا السباكة، ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، والتحقق من مطابقة المعامل لمتطلبات الجودة والاعتماد طبقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017، وكذا التحقق من كفاءة معامل المركز والبنية التحتية للمعامل، وفعالية النظام الوثائقى بإدارة الجودة.

وأوضح أن فريق التقييم أشاد بمستوى أداء المعامل، وأوصى بمنح الاعتماد لمعامل التحليل الكيميائى بقسمى تكنولوجيا السباكة وتكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، وباستمرار منح شهادة الاعتماد لمعامل إدارة الخدمات الفنية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد وجه بالارتقاء بالمراكز البحثية التابعة للوزارة من خلال رفع مستوى البنية التحتية، ومطابقة معايير الجودة والاعتماد العالمية، وتحسين معدلات النشر الدولى، وربط الخطط البحثية بخطة التنمية المستدامة للدولة (2030)، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الأهداف التنموية.