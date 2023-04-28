الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعتماد معامل التحليل الكيميائى بمركز بحوث وتطوير الفلزات من EGAC

بحوث وتطوير الفلزات
بحوث وتطوير الفلزات

أعلن الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن قيام المجلس الوطني للاعتماد المصري EGAC بتقييم واعتماد معامل التحليل الكيميائي بالمركز.

وأشار غياض في تصريح له اليوم إلى أن لجنة الاعتماد قامت بزيارة التقييم السنوية لمعامل إدارة الخدمات الفنية ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا السباكة، ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، والتحقق من مطابقة المعامل لمتطلبات الجودة والاعتماد طبقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017، وكذا التحقق من كفاءة معامل المركز والبنية التحتية للمعامل، وفعالية النظام الوثائقى بإدارة الجودة.

وأوضح أن فريق التقييم أشاد بمستوى أداء المعامل، وأوصى بمنح الاعتماد لمعامل التحليل الكيميائى بقسمى تكنولوجيا السباكة وتكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، وباستمرار منح شهادة الاعتماد لمعامل إدارة الخدمات الفنية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد وجه بالارتقاء بالمراكز البحثية التابعة للوزارة من خلال رفع مستوى البنية التحتية، ومطابقة معايير الجودة والاعتماد العالمية، وتحسين معدلات النشر الدولى، وربط الخطط البحثية بخطة التنمية المستدامة للدولة (2030)، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الأهداف التنموية.

إدارة الجودة EGAC التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة التحليل الكيميائي البنية التحتية الجودة والاعتماد المجلس الوطني للاعتماد سبائك الحديد مركز بحوث وتطوير الفلزات

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى.. غدًا

القائم بأعمال السفير السودانى فى السعودية: مصر فتحت أبوابها للسودانيين كما تفعل دائمًا

رئيس "الإنجيلية" ينعى الأخ سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين

البابا فرنسيس يصل إلى المجر فى زيارته الرسولية

أخبار الظهيرة| تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمحافظات.. والوداد يستضيف سيمبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء