الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وصول بعثة بيراميدز لجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة مارومو جالانتس (صور)

بعثة بيراميدز تصل
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة بيراميدز إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد المقبل،على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج، في إطار إياب ربع نهائي المسابقة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت الأحد الماضي، على ستاد الدفاع الجوي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج بعد ١٠ ساعات طيران على متن رحلة خاصة، وتنتقل البعثة بالحافلات إلى مدينة روستنبرج في رحلة مدتها ساعتين للمدينة التي تقام بها المباراة.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للسماوي، أعلن عن قائمة فريقه لرحلة جنوب إفريقيا ومواجهة مارومو جالانتس، في إطار منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور- يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي- كريم حافظ- محمد الشيبي- أحمد فتحي- أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه- إبراهيم عادل- رمضان صبحي- إسلام عيسى- محمود صابر- محمود دونجا- وليد الكرتي- مصطفى فتحي- صامويل أوجو.

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف- فخري لاكاي- دودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب قائد الفريق عبدالله السعيد بسبب الإصابة.

بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
بعثة بيراميدز تصل جنوب إفريقيا
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