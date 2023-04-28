الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس وزراء اليابان يزور مصر غدًا

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

قال سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، سيزور مصر غدًا السبت، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف السفير أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريك لا غنى عنه ومهم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت السفير إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء التجاريين لمصر،

وقال: "في الواقع تضاعفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية لليابان في مصر العام الماضي، وتسعى الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الأعمال في مصر، كما تقدم اليابان الدعم المالي والفني لمشاريع التنمية في مصر، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال التعاون في مجال بناء القدرات".

وأشار السفير إلى أن مصر شريك مهم لليابان في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية كبيرة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأيدي العاملة المحلية، كما تعد مصر بوابة للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح السفير أن هذه الزيارة تؤكد حرص اليابان على تطوير علاقاتها مع مصر، ودعمها لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة، وفتح الطريق للاستشارات وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة. 

وقال إن رئيس الوزراء الياباني سيبحث مع كبار المسئولين في مصر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الحوار السياسي والطاقة المتجددة والبنية التحتية والغذاء والزراعة والتعليم والسياحة، وكذلك التحديات الإقليمية والعالمية وكيفية التعاون لمواجهتها.

الاستثمارات المباشرة الاقتصادية والسياسية التحديات الاقتصادية الطاقة المتجددة الوزراء الياباني تحقيق التنمية المستدامة رئيس وزراء اليابان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

رئيس وزراء اليابان يزور مصر غدًا

"تطبق من اليوم".. مواعيد غلق الكافيهات والمطاعم وفقًا للتوقيت الصيفى الجديد

الذهب يحقق مكاسب شهرية وسط مخاوف اقتصادية وضعف الدولار

النفط يتجه لتسجيل ثانى انخفاض أسبوعى وسط مخاوف من الركود

زراعة الوادى الجديد تعلن توريد 44 ألف طن من الأقماح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء