5 قتلى فى ضربات صاروخية روسية على مدن أوكرانية

استهدفت هجمات صاروخية روسية العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى ليل الخميس- الجمعة، ما أسفر عن مقتل 2 على الأقل في دنيبرو وثلاثة في أومان وتضرر مبنى سكني.

وقالت أوكرانيا إنها أسقطت 21 صاروخا روسيا ومسيّرتين خلال الليل.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان بأن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين"، قائلة إن روسيا "الدولة الإرهابية" أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية.

وأوضحت بلدية كييف أن الدفاعات الجوية في العاصمة تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسيا ليل الخميس الجمعة، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين من دون التسبب في وقوع ضحايا أو دمار ملحوظ.

لكنّ هذا الهجوم الروسي أسفر في مدينة أومان البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد، عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأفاد وزير الداخلية إيغور كليمنكو "حتى الساعة السابعة صباحا، بقتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية" في الهجوم على أومان.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام أوكرانية مبنى سكنيا تعرض لأضرار جسيمة مع ركام على الأرض.

وقالت زويا فوفك الناطقة باسم شرطة المنطقة عبر تلغرام "أصاب صاروخ أطلقه العدو مبنى سكنيا. ولا نزال نستوضح المعلومات حول الضحايا".

وأشار الحاكم الإقليمي إيغور تابوريتس إلى أن صاروخَي كروز سقطا في أومان، أحدهما أصاب مبنى سكنيا والآخر مستودعا.

وأضاف على تليجرام أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى للمعالجة.

وقتل شخصان في مدينة دنيبرو الواقعة في وسط أوكرانيا الشرقي، حسب رئيس البلدية بوريس فيلاتوف.

وأوضح رئيس بلدية المدينة على تليجرام أن الصواريخ "تسببت بمقتل مدنيين مجددا في دنيبرو"، مضيفا أن الضحيتين هما "امرأة شابة وطفل في الثالثة".

في كييف، قطع خط كهرباء إثر سقوط حطام ألحق أضرارا أيضا بالطريق، حسب السلطات.

من جهته، قال قائد قوات الدفاع الجوي سيرجي بوبكو "لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين أو وقوع أضرار في مبان سكنية أو بنى تحتية" في العاصمة.

وقصفت روسيا بانتظام المدن ومنشآت الطاقة الأوكرانية خلال الشتاء إلا أن الضربات الكثيفة كهذه كانت قليلة في الأشهر الأخيرة.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي الضخم الأول على العاصمة الأوكرانية منذ مطلع مارس.