الجمعة 28 أبريل 2023
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مصر

"هندسة القاهرة" تفوز بالمركز الأول فى جائزة الاتحاد الدولى للمعماريين

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فوز مقرر تصميم المجتمعات والتنمية الاجتماعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الأول في إفريقيا ضمن النسخة الثانية من جوائز الاتحاد الدولي للمعماريين في مجال الابتكار في التعليم المعماري (2022/2023)، حيث تأتى هذه الجائزة في إطار الاحتفاء بالابتكار عبر الحدود الثقافية والجغرافية وتشجيع الممارسات التربوية الملهمة التي تسهم في خلق بيئات مستدامة مفتوحة للكليات والمدارس والإدارات وبرامج الهندسة المعمارية في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور الخشت، إن لجنة التحكيم ضمت في عضويتها معماريين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا ولبنان والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا واليونان وتركيا، ومنحت الجائزة لبرنامج الهندسة المعمارية والتكنولوجيا AET بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الذي تقوم بتدريسه الدكتورة هبة عصام خليل، من خلال تقييم 15 مشاركة من 12 دولة في 4 قارات مدرجة في القائمة المختصرة من بين أكثر من 35 مشاركًا مسجلًا، حيث تم التحكيم على أساس معيارين رئيسين هما التميز في الممارسة التربوية، والتميز في معالجة أهداف التنمية المستدامة.

ورأت لجنة التحكيم أن استديو التصميم الخاص بمقرر التصميم المجتمعي والتنمية الاجتماعية المستدامة، يرتبط بالبحث الإجرائي بواسطة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات والتقنيات التي تشمل التقييم والألعاب والتفاوض والملاحظات والمجسمات ووسائل التواصل المختلفة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن طلاب كلية الهندسة هذا العام من خلال المقرر الفائز قد اشتركوا في أنشطة المشروع البحثى "الرئات الحضرية الصغيرة: محاور التنمية الخضراء المتوافقة مع الصحة العامة" الذى فاز بالجائزة الثانية في المسابقة التي أطلقتها الجامعة لتمويل المشروعات البحثية على هامش استضافة مصر فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27".

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، أنه سيتم عرض المشاريع الحائزة على جوائز في معرض لجنة التعليم UIA خلال المؤتمر العالمي الثامن والعشرين في كوبنهاجن بالدنمارك، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من جائزة UIA للابتكار في التعليم المعماري تعترف بالتميز في تعليم التصميم المعماري والحضري، مع التركيز على طرق التدريس المبتكرة التي تعزز المساهمات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين (UIA) منظمة دولية غير حكومية مقرها في باريس، تأسست عام 1948، وهي المنظمة الوحيدة التي تمثل المهندسين المعماريين في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على توحيد المهندسين المعماريين، والتأثير على السياسات العامة في البناء والتنمية، وتطوير الهندسة المعمارية في خدمة احتياجات المجتمع.

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