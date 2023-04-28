رئيس حزب الريادة: الدولة تبذل كل الجهود لإعادة المصريين من السودان بأمان

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة منذ أن بدأت الأزمة السودانية، وتم تشكيل غرفة أو خلية أزمة من جميع الجهات المسئولة سواء القوات المسلحة، أو السياحة الداخلية والخارجية، أو الهجرة.

وأضاف "حسنين"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه الخلية تعرف جيدًا كيفية التعامل بحنكة وترو، ورأينا ذلك في تحديد النقاط على الهواء للمواطن، من خلال قيام السفارة المصرية بالتنسيق مع الجهات المسئولة في الدولة السودانية لإجلاء المواطنين.

- الدولة المصرية لا تتدخل فى شئون الغير

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة كانت له رسائل واضحة، حيث إن الدولة المصرية ليست مع طرف من الأطراف، خاصة أن مصر لديها عقيدة راسخة منذ القدم هي أنها لا تتدخل في شئون الغير.

وأكد أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود لإعادة المصريين من السودان بأمان.