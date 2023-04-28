الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات المسلحة السودانية: طائرة إجلاء تركية تعرضت لإطلاق نار من قبل المتمردين

طائرة اجلاء
طائرة اجلاء

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، قبل قليل، بأن طائرة إجلاء تركية تعرضت لإطلاق نار من قبل المتمردين بمطار وادي سيدنا.

وأضافت القوات المسلحة السودانية فى بيان لها، اليوم الجمعة، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طائرة إجلاء تركية طراز C130 تعرضت صباح اليوم إلى إطلاق نار من قبل المتمردين. 

وأوضحت أن ذلك حدث أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها، مضيفة أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 7:25 بمطار وادي سيدنا، وجار إصلاح الطائرة.

وحذرت القوات المسلحة السودانية من محاولات المتمردين من قوات الدعم السريع عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة. 

القوات المسلحة السودانية طائرة إجلاء تركية إطلاق نار المتمردين مطار وادي سيدنا السودان

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