الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التليجراف: تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يعرض بايدن لضربة قوية بعد ترشحه للسباق الرئاسي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال صحيفة التليجراف البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعرض لضربة قوية بعد أيام من إعلان ترشحه لإعادة انتخابه، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد في بداية العام.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.1% من يناير إلى مارس حيث أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان وخفضت الشركات الأسهم.

وكانت التقديرات الصادرة عن وزارة التجارة أقل بكثير من 2% التي توقعها الاقتصاديون وانخفاضًا من النمو السنوي البالغ 2.6% في الربع السابق.

- يعكس التباطؤ تأثير الدافع السلبي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم برفع الفائدة

وأوضحت الصحيفة لقد كان تباطؤًا النمو أكثر حدة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة،  بنسبة 3.2٪ من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، ويعكس التباطؤ تأثير الدافع السلبي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم، مع تسع زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تدفع الزيادة في تكاليف الاقتراض الاقتصاد إلى الركود في وقت ما من هذا العام ، حيث قال محللون في في مارس إن هناك فرصة بنسبة 35٪ للتراجع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وعلى الرغم من أن التضخم قد تراجع بشكل مطرد من أعلى مستوى في أربعة عقود وصل إليه العام الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

- 60% من الأمريكيين لا يثقون في قدرة بايدن على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن السياسة الاقتصادية

من جانبه، كان أظهر استطلاع لمركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يثقون في قدرة بايدن على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن السياسة الاقتصادية.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، عن أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يثقون في قدرة الرئيس جو بايدن على التعامل بفاعلية مع الصين.

وجاءت نتائج الاستطلاع بأن 37% يوافقون على الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما 60% لا يوافقون، وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل على 5079 عضوًا من لجنة الاتجاهات الأمريكية الممثلة على المستوى الوطني بالمركز. 

أسعار الفائدة المرتفعة الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادي الأمريكي التليجراف البريطانية الرئيس الأمريكي جو بايدن الامريكي جو بايدن

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مباحثات الرئيس السيسى مع مستشار النمسا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

أخبار فاتتك| سلسلة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل والزمالك يهزم الأهلي في كأس الطائرة

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتزامن مع فترة الخماسين المقدسة

حظك اليوم الجمعة 28-4-2023 لمواليد الأبراج الترابية

إصابة 3 أشقاء بتسمم في الإسماعيلية إثر تناول طعام فاسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء