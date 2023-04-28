الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد 4 أيام من زفافهما.. عريس يتخلص من عروسته فى الغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

شهدت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة حينما أقدم عريس علي التخلص من عروسته بعد 4 أيام من زفافها.

 

 تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة نجلتهم وتدعي "ايه . ح .ا" بعد تعدي زوجها عليها عقب زفافهما بنحو ٤ أيام وبها عدة طعنات..  علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا بمديرية أمن الغربية لمكان الحادث.

 

 وتم ضبط الزوج المتهم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة أثناء عملية القتل.

بعد الامم المتحدة أيام زفافهم عريس يتخلص عروسته بالغربية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

تقرير أسترالى: مسلسل "كيلوباترا" ليس التزييف الأول ضد الحضارة المصرية

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

بعد 4 أيام من زفافهما.. عريس يتخلص من عروسته فى الغربية

العدل الأمريكية: مسرب الوثائق السرية يمكنه الوصول إلى غيرها

ريهام حجاج: "احترم السيناريو الذكى وبلاقى ده مع المؤلف أيمن سلامة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء