بعد 4 أيام من زفافهما.. عريس يتخلص من عروسته فى الغربية

شهدت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة حينما أقدم عريس علي التخلص من عروسته بعد 4 أيام من زفافها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة نجلتهم وتدعي "ايه . ح .ا" بعد تعدي زوجها عليها عقب زفافهما بنحو ٤ أيام وبها عدة طعنات.. علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا بمديرية أمن الغربية لمكان الحادث.

وتم ضبط الزوج المتهم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة أثناء عملية القتل.