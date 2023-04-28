باحثة: مصر واجهت الأزمة السودانية بحنكة ودبلوماسية

قالت أسماء عادل، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية منذ بدء الأزمة السودانية شكلت خلية الأزمة لمتابعة وضع المصريين بالسودان وإجلائهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تناغم وتنسيق بين الخلية لإجلاء المصريين عبر الحدود البرية أو الجوية، ووزارة الخارجية والقنصلية تعملان على هذا الملف لإخراج المصريين من السودان رغم الاشتباكات بالخرطوم، مشيرة إلى أنه تم نقل البعثة الدبلوماسية لبور سودان لإكمال نقل المصريين.

وتابعت، أن مصر واجهت الأزمة السودانية بحنكة ودبلوماسية دون انخراط بشكل يؤخذ عليها، وهذا ما سهل الأمر على الأطراف السودانية لعودة المصريين وفتح ممرات آمنة لنقل المصريين بسلام وآمان.

وأشارت إلى أن استقبال الأجانب القادمين من السودان عبر الحدود المصرية حظي بإشادة دولية من مجلس الأمن، وكذلك العديد من الدول الأجنبية التي شكرت مصر على إجلاء رعاياها.