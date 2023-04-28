الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: مصر واجهت الأزمة السودانية بحنكة ودبلوماسية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قالت أسماء عادل، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية منذ بدء الأزمة السودانية شكلت خلية الأزمة لمتابعة وضع المصريين بالسودان وإجلائهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تناغم وتنسيق بين الخلية لإجلاء المصريين عبر الحدود البرية أو الجوية، ووزارة الخارجية والقنصلية تعملان على هذا الملف لإخراج المصريين من السودان رغم الاشتباكات بالخرطوم، مشيرة إلى أنه تم نقل البعثة الدبلوماسية لبور سودان لإكمال نقل المصريين. 

وتابعت، أن مصر واجهت الأزمة السودانية بحنكة ودبلوماسية دون انخراط بشكل يؤخذ عليها، وهذا ما سهل الأمر على الأطراف السودانية لعودة المصريين وفتح ممرات آمنة لنقل المصريين بسلام وآمان.

وأشارت إلى أن استقبال الأجانب القادمين من السودان عبر الحدود المصرية حظي بإشادة دولية من مجلس الأمن، وكذلك العديد من الدول الأجنبية التي شكرت مصر على إجلاء رعاياها.

الأزمة السودانية حنكة الحدود المصرية باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الدولة المصرية القنصلية نقل المصريين

مواد متعلقة

أحد العائدين من السودان: "شوفنا الموت بعنينا واتكتبلنا عمر جديد"

تفاصيل إجلاء 5327 مصريًا من السودان: 23 طلعة جوية للقوات المسلحة وتوفير مواد غذائية

وزير الخارجية: مصر لا تؤمن بوجود حل عسكرى للأزمة فى السودان

مصر تنجح فى إجلاء 5327 مواطنًا مصريًا من السودان حتى الآن

وصول آخر طائرة اليوم للمصريين العائدين من السودان لقاعدة شرق

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-4-2023 فى مصر

أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة جعلتنى أكتسب مهارات جديدة

نيفين منصور تكشف تفاصيل قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

هل ستنجح مبادرة إيجاد الأفريقية فى إنهاء الأزمة السودانية؟

أحمد عبدالعزيز عن مشاركته في الكتيبة 101: لا أبخل أن أشارك فى الأعمال الوطنية بأى شكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء