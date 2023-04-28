السجن 5 سنوات لـ متهم ابتز آخر بحساب فتاة وهمى على الفيس بوك ببورسعيد

نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بورسعيد، الخميس، قضية قيام متهم بابتزاز آخر بحساب فتاة مزيف على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وتعود أحداث تلك الواقعة إلى يوم 4 يونيو عام 2022 بدائرة قسم الشرق، والمتهم فيها محمد س ع ا ح م، حيث هدد المتهم المجني عليه أمير أحمد محسن إبراهيم بكير كتابة بإفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة له خادشة للحياء، والتي كان قد تبين أنه حصل عليهم منه من خلال تواصله معه على فيس بوك، وأرسلها له المجني عليه من هاتفه المحمول، وكان ذلك لحمله على إرسال مبالغ مالية دون وجه حق.



وقال المجني عليه أمير أحمد محسن إبراهيم بكير، إنه على إثر تواصل المتهم معه عبر حساب إلكتروني وهمي يحمل اسم فتاة عبر تطبيق فيس بوك، تحصل منه على بعض الصور العارية الخاصة به، وفوجئ أنه يهدده بنشرها وإرسالها لذويه، ما لم ينفذ طلبه ويرسل له مبالغ مالية عن طريق تطبيق فودافون كاش، نظير عدم تنفيذ وعيده، قاصدًا من ذلك تهديده وابتزازه للتحصل منه دون وجه حق على مبالغ مالية.



تحريات الشرطة

وكان رائد الشرطة جورج إسكندر الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قد شهد بـ صحة الواقعة كما جاء على لسان المجني عليه، وأكد أن الجاني استخدم لذلك حسابا إلكترونيا وهميا من خلال فيس بوك والمرتبط برقم هاتف، وأرسل من خلاله رسائل نصية عبر تطبيق تيليجرام، وطلب من المجني عليه مبالغ ماليه عن طريق خدمة فودافون كاش.

حكمت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن 5 سنوات، لقيامه بابتزاز آخر بحساب فتاة مزيف على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.