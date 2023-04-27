إحدى العائدات من السودان: الجيش المصري أنقذنا وتحية شكر للرئيس السيسي

التقت عدسة قناة "إكسترا نيوز"، بعددٍ من المواطنين العائدين من السودان، عبر قاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

وقالت إحدى المواطنات العائدات من السودان خلال تصريحاتها مع الإعلامية نانسي نور، مراسلة القناة، إنها كادت أن تموت بالسودان هي وابنتها، وكان الضرب يحاصرهم من كل مكان.

وأضافت: "كتر خير الجيش المصري أنقذنا"، مؤكدة أنها كادت ان تجن حتى تذهب لبور سودان، وبالفعل ذهبت وجاءت معهم.

وأشارت إلى أنها كانت تتواصل مع السفارة المصرية واليت أمنتهم في البداية وكانت ترد عليهم، وبعدها ذهبوا لمقر السفارة ببور سودان.

واختتمت كلامها قائلة: "ربنا يخلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري".