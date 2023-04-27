الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في متحف الحضارات

أصالة
أصالة

تُحيي الفنانة أصالة حفل فني ضخم كبير في العاصمة المصرية القاهرة وتحديدًا في حديقة متحف الحضارات في الخامس من مايو، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

أصالة التي توعد جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والاغاني المتنوعة التي يحبها الجميع، ستكون ليلة لا تنسي في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات.

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

أصالة بذلك تقدم reality show عن حياتها ومسيرتها الفنية وبهذا تكون اول فنانة عربية تقوم بهذه الفكرة مع شركة A5 الذي يتولاها خالد الذهبي ابن اصالة شريك في Odin وكريم نجيب الشريك المؤسس ل Techno and Chill أكبر شركة اعلام للحفلات في العالم والتي تحتوي ١.٢ مليون متابع على انستجرام.

وبمجرد أن تنهي أصالة حفلها في مصر ستبدأ في الإعداد لحفلها التالي وتجهيز الفيلم الخاص به، وهي تجربة جديدة ومختلفة لم يسبق لمطرب أو مطربة عربية تقديمها لجمهوره على المسرح، حيث تشارك أصالة جمهورها العديد من تفاصيل لحظاتها الخاصة المميزة .

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

أعمالها الفنية استطاعت السعودية والامارات العاصمة المصرية القاهرة العاصمة المصرية المصرية القاهرة تسجيل الأغانى حيا حفل غنائي ضخم

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