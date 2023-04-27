الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عصابة تخصصت فى تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية

حبس
حبس

قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص فى تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى أداء مناسك العمرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام "5 أشخاص" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية متخذين من مقر شركة للسفريات كائنة بمحافظة القاهرة، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى أداء مناسك العمرة، فضلًا عن قيامهم بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن توافر تلك التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبى السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية" تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "56 جواز سفر - طلبات الحصول على تأشيرة سياحية مُثبت بها بيانات (مزورة)- المستندات المستخدمة فى تسفير المواطنين - مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية)- 8 هواتف محمولة ماركات مختلفة - جهاز لاب توب - جهاز حاسب إلى بمشتملاته - طابعة كمبيوتر - 5 وحدات ذاكرة نقالة (فلاش ميمورى) بفحصها فنيًا تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى".

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى.

تجديد حبس تشكيل عصابي 5 أشخاص تزوير أختام الدولة

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