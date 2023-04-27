الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير فى محررات رسمية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطل غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، فى اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية عقد بيع سيارة وتوكيل على غير الحقيقة.

وجاء فى تحريات ضباط الأموال العامة، أن المتهم " م.م " عاطل، استأجر سيارة بموجب عقد إيجار مدته شهر وبعد انقضاء مدة سريان ذلك العقد لم يرد المتهم السيارة.

 واسفرت جهود فريق البحث عن العثور على السيارة بمحافظة الإسكندرية، وتلاحظ أن السيارة عليها لوحات معدنية غير الثانية بالرخصة، وتبين أن المتهم قام ببيع السيارة بموجب عقد بيع مزور لصالح اخر باسم سيدة وبيعها الى شخص يدعى " ص.م "، الذى قام بصرف لوحات معدنية جديدة.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى بقسم ابحاث التزييف والتزوير، أن البصمات المنسوبة الى قالب ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق مركبات دمياط هى بصمات غير صحيحة، وتبين من الاستعلام من مكتب توثيق مركبات دمياط أن العقد حرف ب لسنة 2021 والمنسوب صدوره الى مكتب توثيق دمياط ليس له أساس من الصحة وغير مدون بالدفاتر.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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