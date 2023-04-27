الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة وقوع زلزال في مصر

زلزال
زلزال

أفاد المركز الوطنى للجيوفيزياء فى لبنان، الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في منطقة البقاع الغربي، كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة غورون بولاية سيفاس.

وتحدث عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل عن هذا الزلزال الذي ضرب لبنان، وشعر البعض الآخر بالخوف من أن تتأثر بمصر بهذا الزلزال كما حدث من قبل في مطلع 2023.

"الدستور" تواصل مع المعهد القومى للبحوث الفلكية، لمعرفة حقيقة تأثر مصر بالزلزال وذلك في سياق السطور التالية.

وكشف د.جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة وقوع زلزال في مصر قريبًا وارتباطه بالزلازل التي حدثت مؤخرًا سواء في تركيا ولبنان اليوم الخميس.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"الدستور":"مصر في منطقة آمنة وبعيدة كل البعد عن هذه الزلازال وأطمئن المواطنين في الشارع المصري بألا يشعروا بخوف ويكونوا آمنين لأن مصر آمنة وبعيدة عن الزلازل".

أضاف القاضى:"المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتابع بشكل مستمر الهزات الأرضية ومداها وتأثيرها، ونحن متواجدين طوّال الوقت للرصد".

زلزال كهرمان 

وتتعرض القشرة الأرضية في الوقت الحالي لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

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