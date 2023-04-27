الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تجهز أسلحتها لهجوم مضاد أوكرانى

روسيا
روسيا

مع دفاع يزيد عن مسافة 800 كيلومتر، وفي بعض الأحيان على ثلاثة خطوط في العمق والكثير من الرجال، تستعد روسيا لهجوم مضاد أوكراني ستكون نتيجته حاسمة لبقية فصول الحرب.

فيما يقترب الشتاء من الانتهاء، وبعد هجوم روسي جاء بنتائج محدودة، يتوقع أن يدخل النزاع قريبًا في مرحلة تستعيد فيها كييف زمام المبادرة.

لكن موسكو استخلصت العبر من فشل الماضي وتراهن مرة أخرى على حرب طويلة الأمد تؤكد أنها ستنتصر فيها.

تمتد المنشآت الروسية من خيرسون في الجنوب إلى شمال شرق أوكرانيا أي بين 800 و900 كلم، يشير برادي أفريك من معهد الأبحاث الأميركي "انتربرايز انستيتيوت" لوكالة فرانس برس إلى تراكم "طبقات التحصينات والخنادق".

يوضح "هذا يشمل الخنادق المضادة للدبابات والحواجز وخطوط الدفاع المصنعة مسبقًا مثل أسنان التنين وخنادق للرجال".

تصطدم الهجمات الأوكرانية بالتالي بعدة جدران متتالية، يقول بيار رازو المدير الأكاديمي لمؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الاستراتيجية (FMES) إن "هدف الروس هو تحقيق النجاح".

وأضاف "في الجدار الثاني، يميل المهاجم إلى التعثر وحتى إذا مر، فالثالث معقد".

يقدم خط الجبهة عدة خيارات. يقول أندرو غالر المحلل في المعهد البريطاني جينز إنه "في أي استراتيجية دفاعية، تقوم بمحاولة استدراج المهاجم إلى المنطقة التي تختارها".

لكن مكان الهجوم المضاد قد لا يكون تقرر بعد. ويمكن أن يسبقه "شرك مع هجوم على نطاق محدود" لكي يدافع الروس عن أنفسهم مما "هو ليس الهجوم الأساسي".

روسيا الحرب النزاع هجوم روسي موسكو

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