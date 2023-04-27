الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لشركات المحمول

جريدة الدستور

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.

وجاء ذلك القرار بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023.

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