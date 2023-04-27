تموين الغربية يضبط 24 مخالفة بالمحلة الكبرى

شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية بندر المحلة الكبري، الخميس، وتمكنت خلالها من تحرير 24 محضرًا جاءت كالتالي.

تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة ضد احد محلات مستحضرات التجميل، لمزاولته مهنة الصيدلة وتم ضبط 2064 عدسة طبية لاصقة محظور تداولها بالاسواق، وبدون اشراف طبيب وبجهات مصرح بها من وزارة الصحة.

وكذلك محضر إنتهاء صلاحية مواد غذائية ضد سوبر ماركت شهير بالمحلة، باجمالي مضبوطات عدد 8 عبوات جبن مختلف الانواع والشركات باجمالي وزن 14 كيلو جرام جبن منتهي الصلاحية، ومحضرين بيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر، كما تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير 17 محضر عدم اعلان عن اسعار.

تم اتخاذ اللازم قانونا والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف، وذلك بناء علي تعليمات علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه وطارق رحمي محافظ الغربية، وبتوجيهات المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بتشديد الرقابة التموينية علي جميع الانشطة التجارية للتاكد من التزامهم الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية.

كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز بمركز طنطا، استولى على 8 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.