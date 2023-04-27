"الزراعة" تنفذ يوم موسع لمحصول القمح بالبحيرة وتكليفات بتشجيع المزارعين على التوريد

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لمحصول القمح وتحقيق أعلى كمية توريد من المحصول وتشجيع المزارعين على التوريد وتم تنفيذ يوم حصاد موسع بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والمهندس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتور السعيد حماد عمر، رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والدكتور السيد سعد نعيم منسق المشروع، والدكتور رضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس الفريق العلمي للقمح بالبحيرة، وبحضور قيادات الزراعة بالبحيرة وأساتذة الحملة القومية للقمح وكبار الزراعين، وذلك بمركز إيتاي البارود، حيث تم تنفيذ يوم حصاد موسع لمحصول القمح تحت رعاية المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وتوجيهات الدكتور مهندس محمد نوار، مدير عام الزراعة، وإشراف ومتابعة المهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي.

وقد نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة يوم حصاد حقل إرشادي لمحصول القمح بالتعاون مع الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز إيتاي البارود ناحية كفر خليفة حوض الخرسة أرض المزارع محمد عبد الله عمارة أصناف قمح جيزة 171 وسخا 95.

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمزارع والوقوف بجانبه وتشجيعه على توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

وقد ألقى المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة كلمته بالترحيب بالنائبة وأشاد باهتمامها وبمتابعتها لقطاع الزراعة بالبحيرة كما رحب بالحضور ووجه مسئولو مديرية الزراعة بالبحيرة ومديرو الإدارت الزراعية بالمراكز، بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للإردب في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش مدعم "بخمسة قروش" بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

حضر يوم الحصاد كل من: الدكتور رضا قمبر مدير معهد بحوث المحاصيل لحقلية والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشرعات تحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية والدكتور سيد نعيم منسق عام المشروع والدكتور صبحي عبد الدايم رئيس الفريق العلمي للحملة القومية لمحصول القمح بالبحيرة والدكتور عبد العزيز يحيى قسم بحوث القمح ورئيس مجلس ومدينة إيتاي البارود والمهندس علاء مبروك جهاز تحسين الأراضي بدمنهور.

كما حضر يوم الحصاد المهندس عوض موسى، وكيل إدارة الإرشاد الزراعي والدكتورة عزة سعيد منسق محصول القمح والدكتور شريف العريان والمهندس إسلام عطافي إدارة الإرشاد الزراعي وجهاز الإرشاد الزراعي بمركز إيتاي البارود.