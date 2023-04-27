الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حريق عقار كرداسة لـ 11 حالة وفاة

جريدة الدستور

ارتفع عدد ضحايا حريق عقار كرداسة، ليصل عدد المتوفين إلى 11 شخصًا، وذلك عقب وفاة طفل من المصابين بينما ما زال يتلقى العلاج في المستشفيات 8 أشخاص آخرين من نفس العائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وأجرت الأجهزة المعنية بالجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كل التحقيقات.

 كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة أبورواش في كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 من المقيمين بالعقار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 11 شخصا منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

11 شخصا ارتفاع الأجهزة المعنية الحريق عقار كرداسة

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