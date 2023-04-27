الداخلية تضبط مصنعًا لإنتاج الألعاب النارية بالفيوم

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة" بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة وعُثر بداخلها على "معدات وأدوات لتصنيع الألعاب النارية - 700 ألف صاروخ ألعاب نارية - 1200000 عبوة صاروخ ألعاب نارية فارغة معدة للتعبئة"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.