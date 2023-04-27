الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طبيب ومهندس هتكا عرض شاب وصوّراه عاريًا بقنا

حملة امنية
حملة امنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، طبيبا وشقيقه المهندس ونسيبه، بتهمة التعدي على شاب بالضرب وتعذيبه وتصويره عاريا، بمركز قفط جنوبي قنا.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بإصابة خالد.ا، شاب بطعنات والتعدي بالضرب من آخرين، بمركز قفط جنوبي قنا.

أوضح الشاب في أقواله في محضر التحقيقات أنه كان يقود دراجة بخارية بمركز قفط، واصطدم في فتاة وأصابها في كتفها، واستدرجه شقيقاها وآخر وتعدوا عليه بالضرب المبرح وصوروه عاريا

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قفط، أن المتهمين في الواقعة، حسام الدين. م، طبيب، وشقيقه محمد، مهندس، ونسيبه عادل.م، خطفوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب وهتكوا عرضه وصوروه عاريا.

تم ضبط المتهمين، والعثور على هاتف محمول عليه مقطع الفيديو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية الجهات التعدي بالضرب التحقيقات ادث تصادم سيارة

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

جثمان متفحم.. مصرع طفل في حريق بمدينة الضبعة (صور)

فوائد التوقيت الصيفى.. 70 دولة حول العالم تعتمده سنويًا وإنتاجية أزيد فى مصر

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

جنايات بنها تقضى بإعدام شخص متهم بالقتل والسرقة وتجارة المخدرات

ارتفاع عدد ضحايا حريق عقار كرداسة لـ 11 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء