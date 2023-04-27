ضبط طبيب ومهندس هتكا عرض شاب وصوّراه عاريًا بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، طبيبا وشقيقه المهندس ونسيبه، بتهمة التعدي على شاب بالضرب وتعذيبه وتصويره عاريا، بمركز قفط جنوبي قنا.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بإصابة خالد.ا، شاب بطعنات والتعدي بالضرب من آخرين، بمركز قفط جنوبي قنا.

أوضح الشاب في أقواله في محضر التحقيقات أنه كان يقود دراجة بخارية بمركز قفط، واصطدم في فتاة وأصابها في كتفها، واستدرجه شقيقاها وآخر وتعدوا عليه بالضرب المبرح وصوروه عاريا

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قفط، أن المتهمين في الواقعة، حسام الدين. م، طبيب، وشقيقه محمد، مهندس، ونسيبه عادل.م، خطفوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب وهتكوا عرضه وصوروه عاريا.

تم ضبط المتهمين، والعثور على هاتف محمول عليه مقطع الفيديو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.